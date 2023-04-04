Trabzon'da CHP'ye çadır engeli

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 13:40

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 14:22

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Trabzon Atatürk Meydanı’nda “Millet Buluşması” programında Trabzonlulara hitap edecek.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Millet Buluşması’nın bir Atatürk Meydanı’nda kurulacak bir çadırda yapılacağını, bunun için Trabzon Valiliği’nden izin alındığını ancak bir AKP milletvekilinin, CHP Trabzon milletvekilini, programa bir gün kala aradığını ve valiliğin daha önce verdiği izni kaldırdığını bildirdiğini aktardı.

Toprak, şunları söyledi:

“Türkiye’nin her yerinde değişimi görüyoruz. Şu anda bu değişimin, Türkiye’de yeni bir yönetimin geleceğinin ayak seslerini burada da görüyoruz. Ama bizim rehavete kapılmamamız gerektiğinin de işareti var, burada. Hiçbir zaman rehavete kapılmayacağız. 14 Mayıs akşamı sandık kapanıncaya kadar, sandıklarımıza sahip çıkmak zorundayız.

"BU MEYDANLARDA BİZ İZİN ALDIK"

Unutmayalım ki karşımızda, devleti kendi aparatı gibi kullanan bir AKP hükümeti var. Bugün bile Trabzon’da yaşadık. Bu meydanlarda biz izin aldık. Burada bizim Millet Buluşması çadırı vardı. Çadırın iznini, Türkiye Cumhuriyeti Trabzon Valiliği’nden aldık. Ama bir gün kala, Valiliğe gelen talimatla buradaki o toplantı yeri çadırımız iptal edildi. Vali’ye soruyoruz, ‘Bu izni sen verdin, bu imza senin, neden iptal ediyorsun?’ ‘Bilemiyorum, baskı var’ diyor.

Ve bu tebliği de bize valilik yapmıyor. AKP Trabzon Milletvekili kalkıp bizim milletvekilimizi arıyor. ‘Hayır orada, miting toplantısı yapamazsınız.’ Burası meydan. Herkes izin aldı, biz de izin aldık. Bir milletvekilinin kalkıp, bir talimat olarak bildirmesi; sonra Vali’nin de ona uymasını ben tehlikeli görüyorum.

TEBLİĞİ AKP'Lİ VEKİL YAPTI

Vali’ye talimatı kim verdi, bilmiyorum. Ama tebliği bir milletvekili yapıyor. AKP milletvekili benim rakibim sonuçta. Bir milletvekilinin böyle bir tebliğ göndermesi doğru mudur? Vali’nin verdiği izni, AK Parti milletvekili ‘hayır, yapamazsın’ diyor, sonra Vali de bunu uyuyor. Bu yanlış. Böyle bir devlet geleneği yok. Her şeye rağmen, bu toplantıyı biz; Trabzon’da halkla beraber daha coşkulu bir şekilde yapacağız.

Daha saatler var toplantımıza, binlerce insan burada. O çadırda, üç bin kişi olacaktı. Herhalde bugün burada daha binlerce olacağız. Bu bizim açımızdan olumsuz bir gelişme, ama olumlu olarak sonuçlanacak bir gelişme.”