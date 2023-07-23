Trabzon'da denizde bir kişinin cesedi bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

AA
Yayınlanma: 23.07.2023 - 13:20
Trabzon'da denizde bir kişinin cesedi bulundu
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Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yenimahalle sahilinde, gece saatlerinde, denizde hareketsiz bir kişi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkartılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cesedin, yabancı uyruklu birine ait olabileceği belirtildi.


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