Trabzon'da denizde bir kişinin cesedi bulundu
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizde bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yenimahalle sahilinde, gece saatlerinde, denizde hareketsiz bir kişi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkartılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Cesedin, yabancı uyruklu birine ait olabileceği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yalnız bir insansanız beyniniz büyük tehlikede!
- 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak!
- Ayağının tozuyla Bahçeli'ye ziyaret
- İki hafta şeker tüketmezseniz neler olur?
- İmamoğlu ile Kerimoğlu arasında gerginlik!
- Seçim çalışmalarına başladı!
- Hastanelik olan yıldız, ameliyat olacak...
- Kılıçdaroğlu'na hakaret etmişti
- HÜDA PAR binasına saldırı!
- İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi!