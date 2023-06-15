Trabzon'da Fol Deresi yükseldi! 'Uzak durun' anonsları yapılılıyor

Yayınlanma: 15.06.2023 - 12:45

Güncelleme: 15.06.2023 - 12:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan 13 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda uyarı. Bölgede geceden itibaren başlayan yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşatırken bazı yollar trafiğe kapandı. Trabzon’da sağanak nedeniyle Manahoz Deresi’nin su seviyesi ve debisi yükseldi. Hoparlörden dereden uzak durulması gerektiği anonsu yapıldı. Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları ekmek yüklü minibüse çarptı.

AFAD'DAN UYARI MESAJI

Meteoroji tarafından turuncu kodla kuvvetli yağış uyarısı yapılan Karadeniz bölgesine bir uyarı da AFAD'dan geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre;15 Haziran Perşembe günü;Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü Sağanak Yağış bekleniyor. Turuncu yağış uyarısı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." denildi.

BİR UYARI DA MANAHOZ DERESİ ÇEVRESİ İÇİN

Trabzon’da etkili olan sağanak nedeniyle Manahoz Deresi’nin su seviyesi ve debisi yükseldi. Hoparlörden dereden uzak durulması gerektiği anonsu yapıldı. Heyelan nedeniyle kapanan Sürmene- Köprübaşı kara yolu da ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

FOL DERESİ YÜKSELDİ

Trabzon’da etkili olan sağanak nedeniyle Vakfıkebir ilçesinin yüksek rakımlı mahallelerinde taşkın ve heyelan meydana geldi. Taşkın sonucu tali yollarda su birikintileri oluştu. Vakfıkebir-Tonya kara yolu üzerinde yer alan kum-çakıl deposunu da SEL bastı. Depo çalışanları, göle dönen depodaki suyu tahliye etmeye çalıştı. Sürmene’nin ardından yağışın etkili olduğu Vakfıkebir ilçesinden geçen Fol Deresi’nde de su seviyesi yükseldi; suyun rengi yeşilden, kahverengiye döndü. Belediye hoparlöründen, belirli aralıklarda anonslar yapıldı. Vatandaşların, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu. Yağışın sürdüğü ilçede köprü çevrelerinde önlem alan polis ekipleri ise araç sürücüleri ve yayalara sözlü uyarılarda bulunuyor.

TRABZON- GÜMÜŞHANE KARA YOLUNDA HEYELAN

Karayolları Genel Müdürlüğü, Trabzon-Maçka-Gümüşhane Devlet Yolu'nda heyelan meydana geldiğini duyurdu. Heyelanda Trabzon-Gümüşhane yönünün ulaşıma açık, Gümüşhane-Trabzon yönünün ise ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Trafiği Trabzon-Gümüşhane yönünden (gidiş - geliş olarak) sağlandığı aktarıldı