Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

AA
23 Nisan 2022 Cumartesi, 09:49
Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
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Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bazı hava yolu şirketlerinin, Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan seferleri iptal edildi.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.


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