Trabzon'da iş cinayeti! Üzerine duvar yıkılan işçi hayatını kaybetti

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, çalıştığı inşaatta üzerine duvar yıkılan 50 yaşındaki Bayram B. yaşamını yitirdi.

Trabzon'da iş cinayeti! Üzerine duvar yıkılan işçi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 15:26

Akçaabat ilçesine bağlı Çamlıdere Mahallesi’nde bir inşaatta çalışma sırasında duvarın yıkılması sonucu işçi Bayram B. enkaz altında kaldı. Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Bayram B., ilk müdahalenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler