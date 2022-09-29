Trabzon'da otomobil devrildi: 3 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı
Trabzon’un Arsin ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre aynı aileden 3 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.
Mehmet Güngörmüş'ün kullandığı 31 ADS 672 plakalı otomobil, ilçenin Yanbolu mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan Emine Güngörmüş (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerce araçtan ağır yaralı çıkarılan sürücü Mehmet Güngörmüş (30), İnayet Ömer (6) ve Yavuz Selim Güngörmüş (3) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü ve İnayet Ömer Güngörmüş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 3 yaşındaki Yavuz Selim Güngörmüş'ün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü şarkıcı banyoda ölü bulundu
- Nedim Şener hakkında bomba iddia...
- Fatih Terim belgeseline ibret olsun!
- Katilin avukatından 'şüphe' açıklaması
- Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
- Öngörüm: Onay çıkacak... Üç ay içinde
- Gazetelerden öğrendi, 'Ya bu ne' dedi
- Dünya diken üstünde! Putin...
- Dikkat çeken 'kabine değişikliği' açıklaması
- Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar