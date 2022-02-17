Trabzon’da stat ve hastane alanı risk altında

17 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

Trabzon’da deniz dolgusu üzerine inşa edilen 350 milyonluk iki yatırım için tehlike çanları çalıyor. Avrupa Uzay Ajansı’na ait “Sentinel-1” uydusundan elde edilen üç yıllık verilere göre, stadyum ve şehir hastanesi inşaatının yer aldığı deniz dolgusunda, yılda 9.7 milimetre çökme meydana geldi.

Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi’nde 2011’de başlanan ve 5 yılda tamamlanan deniz dolgusu üzerine Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) 2019’da Şenol Güneş Spor Kompleksi ile 40 bin kişilik stadyum inşa edildi. 4 bin 700 fore kazıkla güçlendirilen dolgu alanına şimdi de 900 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi planlandı. İlave 1200’den fazla fore kazık daha çakılan dolgu üzerine hastane inşaatı başladı.

HASAR 2019’DA TESPİT EDİLMİŞTİ

Jeoloji profesörü Dr. Osman Bektaş da, 2019’da Prof. Dr. Erol Şadoğlu birlikte spor tesisinin farklı oturmalardan dolayı deforme olduğunu ve az hasara uğradığını ortaya koymuştu.

Bektaş, Akyazı Stadı yapıldıktan sonra KTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden Prof.Dr. Erol Şadoğlu ile birlikte dolgu alanını gezerek Cumhuriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Binanın tavanında, tabanlarında enine boyuna kesme kırıklar var. Bunların genişlikleri 3 mm kadar. Ayrıca kapılarda deformasyon ve açılmalar söz konusu. Stadın periyodik olarak gözlenmesi gerektiğini belirttik. Bu uyarıyı 2019 yılında yaptık. O tarihten bu yana yeni bir bilgi yok.”