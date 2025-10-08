İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerine ilişkin yeni düzenlemelere ilişkin detaylı bilgileri paylaştı. Peki, Trafik cezaları artacak mı? Yeni trafik kanunu maddeleri neler? Hız ihlali cezası nedir, alkollü araç kullanma cezası ne kadar?

YENİ TRAFİK KANUNU MADDELERİ NELER?

Meclise sunulan teklife göre, tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan motorlu taşıtlar ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ve sürücüsü dahil oturma yeri 17'den fazla olan motorlu taşıtlarda takograf, taksi hizmeti veren otomobillerde de taksimetre bulundurulması, kullanılması zorunlu olacak.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek.

Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira para cezası kesilecek ve sürücü belgeleri iki yıl geri alınacak.

Saldırı amaçlı araçtan inme ve hız yarışı gibi bazı özel yasaklarda ehliyetin iadesi için “psiko-teknik rapor” istenecek. Bu eylemleri basın, yayın, internet, sosyal ve dijital medya veya diğer elektronik cihazlar yoluyla paylaşarak trafik kural ihlali yapmaya özendiren görüntüleri alenen yayan ve övenlere ayrıca 25 bin lira ceza kesilecek.



TRAFİK CEZALARI ARTACAK MI?

Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirenler, otoyollarda veya yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayollarında araçlarını ters istikamette sürenler, araçlarını konvoy şeklinde veya münferiden sürerken diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını kısmen veya tamamen engelleyecek şekilde araçlarını karayolu üzerinde durduranlar 90’ar bin lira cezaya çarptırılacak. Ayrıca sürücü belgeleri 60 gün geri alınacak ve araçlar 30 gün trafikten men edilecek.

Drift atmanın cezası 46 bin 392 liradan 140 bin liraya çıkarılacak ve sürücü belgeleri 60 gün geri alınacak. Bu kişiler de psiko-teknik değerlendirmeden geçirilecek. Araçlarda yönetmeliğe uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları için 21 bin lira ceza uygulanacak.

Mevzuata uygun olmayan teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte (abarth egzoz-özel ses düzenekli) olması durumunda 16 bin lira ceza uygulanacak.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, güvenlik görevlisinin iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

HIZ İHLALİ CEZASI NEDİR?

Hız sınırlarına uymayanlara cezalar artırılıyor. Hız sınırlarını 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek. Hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla aşanların gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise 90 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak. Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle alınacak.

MEVCUT CEZALAR NE KADAR ARTACAK?