Trafik magandası önce yaya geçidindeki yayaya çarptı, sonra kaçtı!
Tekirdağ Çorlu’da otomobilin yaya geçidinden geçen yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı. Kaza sonrası otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi girişi Cumhuriyet Meydanı mevkiinde meydana geldi. Salih Omurtak Caddesi’nden Akıncılar Caddesi’ne sapan otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına yürüyen yayaya çarptı.
Savrularak yere yığılan yaya Sevginaz K. (59), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yayanın bir süre başında duran sürücü ise daha sonra olay yerini terk etti.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, kaza anı ise kameraya yansıdı.
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