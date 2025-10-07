İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte denetimleri artıracaklarını bildirerek, 'barem sistemi' getirdiklerini açıkladı. Yeni sistem, hız kilometresini aşan sürücülerin geçici olarak ehliyetinin alınması, hız ihlali yapanların psikiyatri uzmanına yönlendirilmesi ve bazı durumlarda ehliyet iptali gibi kuralları kapsıyor. Peki, Trafikte barem sistemi nedir? Trafikte barem sistemi nasıl uygulanacak?

TRAFİKTE BAREM SİSTEMİ NEDİR?

Trafikte barem sistemiyle ilgili açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadelerde bulundu;

Trafikte can kaybı ve yaralanmanın en büyük müsebbibi hız kuralı ihlali. Barem sistemi getirdik. Yerleşim yeri içi ve yerleşim dışı ayrımı yaptık.

Bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücülerin psikiyatri uzmanına yönlendirilecek.

30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86'yla gidenlerin 60, 96'yla gidenlerin 90 gün ehliyeti alınacak.

Yeni kanun teklifiyle 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetleri iptal edilecek.

1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30, 4 ihlalde 60, 5 ihlalde 90 gün süreyle sürücünün ehliyeti alınacak, 6 kez ihlal yapanların ehliyeti iptal edilecek.

Cep telefonuyla araç kullanan sürücüye ilkinde 5 bin lira, tekrarı halinde 10 bin lira ceza verilecek, üçüncüsünde ehliyetine 30 gün el konulacak.