Trafikte darbedilen yurttaştan dikkat çeken talep: 'Dayağı ben yedim, parayı devlet aldı'

Trafikte çıkan tartışmada darbedilen bir yurttaşın çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Yüzünde darp izleri bulunduğu görülen yurttaş, kendisini darbeden sürücüye yüksek miktarda para cezası kesildiğini belirterek, bu cezadan mağdura da pay verilmesi gerektiğini savundu.

“DAYAĞI YİYEN BEN, PARAYI DEVLET ALDI”

Ensonhaber’in paylaştığı görüntülere göre yurttaş, trafikte yaşanan kavganın ardından karşı tarafa 480 bin lira para cezası uygulandığını ileri sürdü.

Yaşadığı duruma tepki gösteren yurttaş, şu ifadeleri kullandı:

“Trafikte kavga ettik. Dayağı yiyen ben, parayı devlet aldı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dayağı yiyen bizsek aldığınız paradan yüzde 5 komisyonu bize geri verin. Bizim sayemizde devlet para kazanıyor. Böyle bir şey olmaz ya. Gözümüz, kafamız şiş; devlet 480 bin TL para aldı. Bir komisyon ver bize.”

ERDOĞAN’A SESLENDİ

Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenen yurttaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bak Recep Tayyip Erdoğan, hemşehrimsin, severim seni. Her dayak yiyene yüzde 5 komisyon kestir.”

Yurttaşın dile getirdiği talep, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.