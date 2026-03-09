Trafikte tartışıp aracın önünü kestiler: 362 bin lira ceza yazıldı

Eyüpsultan’da trafikte yaşanan tartışmaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan sanal devriye çalışmaları sonucu araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan H.M., A.U. ve C.M. tespit edildi.

Sürücüye; trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek, yasak yerde duraklamak ve yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde karayolunda bulunması ihlallerinden toplam 362 bin 492 TL idari para cezası uygulandı.

Araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.