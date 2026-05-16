Trafikte tartıştığı kadına kafa attı: Sosyal medya fenomenine 180 bin TL ceza, 60 gün trafikten men

Olay, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada "Kelebek Sarsılmaz" ismiyle içerik üreten Hülya Sönmez, trafikte başka bir kadın sürücüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen Sönmez’in, kadın sürücüye kafa attığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaşanan olay sonrası kadın sürücünün karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Görüntüleri inceleyen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, olayla ilgili kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Hülya Sönmez yakalandı.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Araçtan inerek saldırıda bulunduğu belirlenen sosyal medya fenomenine toplam 180 bin TL trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulduğu öğrenildi. Ayrıca şahsın kullandığı aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği belirtildi.

Öte yandan, saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın araçtan inerek kadın sürücüye saldırdığı anlar yer aldı.