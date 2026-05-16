Trafikte tartıştığı kadına kafa attı: Sosyal medya fenomenine 180 bin TL ceza, 60 gün trafikten men

16.05.2026 10:14:00
İHA
İstanbul’un Arnavutköy’de trafikte tartıştığı kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan sosyal medya fenomeni Hülya Sönmez’e, polis ekiplerinin çalışması sonucu 180 bin TL para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan fenomenin aracı trafikten men edildi.
Olay, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada "Kelebek Sarsılmaz" ismiyle içerik üreten Hülya Sönmez, trafikte başka bir kadın sürücüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen Sönmez’in, kadın sürücüye kafa attığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaşanan olay sonrası kadın sürücünün karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Görüntüleri inceleyen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, olayla ilgili kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Hülya Sönmez yakalandı.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Araçtan inerek saldırıda bulunduğu belirlenen sosyal medya fenomenine toplam 180 bin TL trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulduğu öğrenildi. Ayrıca şahsın kullandığı aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği belirtildi.

Öte yandan, saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın araçtan inerek kadın sürücüye saldırdığı anlar yer aldı.

Emniyet'ten Pazarcı’nın çakarlı aracına ilişkin açıklama: Araç 30 gün trafikten men edildi, ehliyete el konuldu İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emin Pazarcı’nın kızı avukat Begüm Ece Pazarcı’nın çakarlı araç görüntülerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, görüntülerde yer alan Pazarcı’nın adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ya da geçiş üstünlüğü bulunmadığı belirtildi. İdari para cezasının yanısıra araç 30 gün trafikten men edildi.
CHP, Trafik Kanunu’nda yapılan son değişiklikleri ve 194 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni AYM’ye taşıdı CHP, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan son değişiklikler ile üst düzey kamu yöneticilerinin atamasını düzenleyen 194 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) dava açtı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Anayasa Mahkemesi’nden kısa süre içerisinde meseleyi ele almasını, 12–13 yıldır vermediği yürürlüğün durdurulması kararlarını bir an evvel vermesini ve iptal kararlarını açıklayarak vatandaşı rahatlatmasını bekliyoruz" dedi.
Trafik kurallarını ihlal eden sürücüsüz otonom araçlara ceza kesilecek ABD'nin California eyaletinde trafik kurallarını ihlal eden sürücüsüz otonom araçlara yönelik cezalar devreye giriyor.