Trafik kurallarını ihlal eden sürücüsüz otonom araçlara ceza kesilecek

ABD basınında yer alan haberlere göre, Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV), otonom araçların sayısının hızla arttığı California eyaletine yönelik düzenlemeleri duyurdu.

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenlemeler uyarınca sürücüsüz araçların hareket halindeyken kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme gibi trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda polis, doğrudan ilgili şirkete ceza kesebilecek.

Ayrıca şirketlerin, polis ve diğer acil durum ekiplerinden gelen çağrılara 30 saniye içinde yanıt vermeleri zorunlu olacak. Otonom araçlarının acil durum bölgelerine girmesi halinde ise şirkete para cezası kesilecek.

Californialı yetkililer, söz konusu düzenlemeleri "ülkedeki en kapsamlı otonom araç kuralları" olarak nitelendiriyor.

California'nın San Francisco kentindeki elektrik kesintisi sırasında yaşananlar da dahil, otonom araçların trafik kurallarını ihlal ettiği çok sayıda olay bulunuyor.