Trafikte tartıştığı kadına saldırdı: Erkek sürücü hakkında 180 bin lira para cezası

25.05.2026 10:22:00
Güncellenme:
DHA
Sancaktepe'de trafik kazasının ardından kadın sürücüye saldırdığı belirlenen erkek sürücüye 180 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Yaşananlar ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, trafik kazası yapan 2 araç sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine taraflardan Ramazan K. tartıştığı Sibel K.'ye saldırmaya başladı.

Sosyal medyada paylaşılan saldırı görüntülerini ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayda Sibel K.'ye saldıran sürücü Ramazan K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliye polis ekipleri tarafından 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' suçundan 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan şüpheli Ramazan K.'nin 'Kasten Yaralama' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bakan Çiftçi, Kurban Bayramı için trafik tedbirlerini açıkladı: 'Amacımız ceza yazmak değil' İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 22 Mayıs-1 Haziran arasında ülke genelinde 334 bin 17 kolluk personeli görev yapacağını duyurdu. Trafik denetimlerinin artırılacağını ve otobüslerde gizli yolcu uygulaması yapılacağını aktaran Çiftçi "denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da bayram tatili hareketliliği: Bazı yollarda trafik yoğunluğu oluştu İstanbul'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle ana arterler ve köprü bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.
Manisa’da zincirleme trafik kazası: 8 kişi yaralandı Manisa’nın Kula ilçesinde tır, traktör ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.