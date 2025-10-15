Trafikte yeni dönem başlıyor: Ali Yerlikaya, AKP grubuna sunum yaptı

TBMM'de AKP kapalı grup toplantısı yapıldı. AKP grup başkanvekilleri ve milletvekillerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sunum yapılan toplantının son kısmına AKP Grup Başkanı Abdullah Güler de katıldı.

TRAFİKTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde bulunan ve görüşmelerine başlanması beklenen Karayolları Trafik Kanunu Teklifi'ne ilişkin vekilleri bilgilendirdi.

Trafik kazalarına ilişkin son birkaç yıllık verileri etki analiziyle birlikte vekillere anlatan Ali Yerlikaya, soruları da yanıtladı.

Milletvekillerinin, özellikle şehir içi hız sınırları ve radar cezalarına ilişkin, vatandaşlardan gelen şikayetler ve tepkileri dile getirdiği öğrenildi.

Teklifin Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında bazı hükümlerde önergelerle değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.