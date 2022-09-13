Trafikte yol verme kavgası: Saç saça baş başa birbirine girdiler

Şişli'de iki kadın sürücü, iddiaya göre yol verme tartışmasının ardından kavga etti.

DHA
13 Eylül 2022 Salı, 09:36
Trafikte yol verme kavgası: Saç saça baş başa birbirine girdiler
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Olay, dün öğle saatlerinde Gülbahar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, iki kadın sürücü yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.

Birbirlerine bağırarak küfreden iki kadın sürücü, otomobillerinden inerek kavga etti.

Çevredekilerin çabalarıyla uzaklaştırılan sürücüler, daha sonra araçlarına binerek sokaktan ayrıldı.


Şişli kavga Trafik

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