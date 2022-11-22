Tramvayda taciz iddiası: Yolcular darbetti

22 Kasım 2022 Salı, 12:20

Fatih'te Eminönü yönüne giden tramvayda bir yolcu, Afrikalı bir kadın yolcuya iddiaya göre arkasından yaklaşarak tacizde bulundu. Tacizi çevredekiler fark etti.

Kadının da tepki vermesi üzerine tramvaydaki yolcular, tacizde bulunduğu öne sürülen kişiye saldırdı.

Tramvaydan indirilen ve Irak uyruklu olduğu belirtilen taciz şüphelisi, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi.