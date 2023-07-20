Trans doktor Larin Kayataş hakkında karar verildi

Yayınlanma: 20.07.2023 - 19:18

Güncelleme: 20.07.2023 - 19:18

Trans doktor Larin Kayataş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda memuriyetten men edilip doktorluk görevine son verilmesi hakkında Üst Mahkeme'nin verdiği kararı duyurdu.

Kayataş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Üst Mahkeme;

1-Men cezasının hukuka aykırı olduğuna,

2-Toplam 20 aylık doktor maaşının faiziyle birlikte geri ödenmesine,

3-Göreve iade edilmeme karar verilmiştir!

Demokrat, laik, özgür bir Türkiye Cumhuriyeti adına

Saygılarımla

Doktor Larin Kayataş"

BASINA VE KAMUOYUNA;



Memuriyetten men edilip doktorluk görevime son verilmesi hakkında Üst Mahkeme kararını vermiştir;



1-Men cezasının hukuka aykırı olduğuna,



2-Toplam 20 aylık doktor maaşının faiziyle birlikte geri ödenmesine,



3-Göreve iade edilmeme karar verilmiştir ! pic.twitter.com/casXgvNEQo — Larin (@askolandin) July 20, 2023

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yaşayan doktor Larin Kayataş, zorunlu hizmet kapsamında doktorluk yapmak üzere atandığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevini sürdürürken mobbing, baskı ve ayrımcılıkla karşılaştığını iddia etmişti. Hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonucunda meslekten men edilen Kayataş, yargıya başvurmuştu.