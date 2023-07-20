Trans doktor Larin Kayataş hakkında karar verildi

“Genel ahlakı bozduğu” iddiasıyla doktorluktan men edilen trans doktor Larin Kayataş hakkında Üst Mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Kayataş'ın meslekten men edilmesinin hukuka aykırı olduğuna ve görevine iade edilmesine hükmetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 19:18
Trans doktor Larin Kayataş hakkında karar verildi
Abone Ol google-news

Trans doktor Larin Kayataş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda memuriyetten men edilip doktorluk görevine son verilmesi hakkında Üst Mahkeme'nin verdiği kararı duyurdu.

Kayataş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Üst Mahkeme;

1-Men cezasının hukuka aykırı olduğuna,

2-Toplam 20 aylık doktor maaşının faiziyle birlikte geri ödenmesine,

3-Göreve iade edilmeme karar verilmiştir!

Demokrat, laik, özgür bir Türkiye Cumhuriyeti adına

Saygılarımla 

Doktor Larin Kayataş"

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yaşayan doktor Larin Kayataş, zorunlu hizmet kapsamında doktorluk yapmak üzere atandığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevini sürdürürken mobbing, baskı ve ayrımcılıkla karşılaştığını iddia etmişti. Hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonucunda meslekten men edilen Kayataş, yargıya başvurmuştu.


larin kayataş

En Çok Okunan Haberler