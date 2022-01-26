Trendyol işçilerinin eylemi kazanımla sonuçlandı

26 Ocak 2022 Çarşamba, 13:45

Türkiye'nin en büyük online alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol'da 'esnaf kurye' sistemiyle çalışan işçiler, kötü çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı başlattıkları eylemlerini bugün şirketin önüne taşıdı.

2022 yılı için yapılan yüzde 11 zam dayatmasını kabul etmeyen işçiler, insanca yaşam koşullarını karşılayabilecek maaş ve hızlı teslimat baskısının son bulması talebiyle şirketin Maslak'taki merkez ofisinin önünde toplandı.

İstanbul'un birçok ilçesinden araçlarıyla konvoylar halinde yola çıkan işçiler, bina önünde "Emekçiler burada yönetim nerede", "Boyun eğme emeğine sahip çık" sloganları atarak taleplerini dile getirdi.

İşçiler, ekonomik krizin yükünün üstlerine yıkılmasını reddettiklerini vurgulayarak enflasyon altında kalan ücretlerini kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

"RESMİ AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Şirketin genel merkezi önünde toplanan işçiler adına konuşan Hüseyin isimli Trendyol çalışanı, "Mücadelemiz kazanmış gibi görünüyor. Ancak resmi bir açıklama bekliyoruz. Bu yüzden birliği bozmadan bekliyoruz. Şubelerde olan arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz. Hak arama süreci içinde olan hiçbir arkadaşımızın iş akdinin feshedilmemesini yazılı olarak alacağız. Aynı şekilde ücret artışını da yazılı olarak istiyoruz. Bu kazanım ancak bu şekilde sonuçlanabilir" ifadelerini kullandı.

"GÜN TRENDYOL İŞÇİLERİN GÜCÜNÜ GÖSTERME GÜNÜ"

Eylemde konuşan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu da "Bugün dost düşman herkese Trendyol işçilerinin gücünü gösterme günüdür. O bakımdan müdürlerin yapacağı baskı, tehdit bu hak mücadelesinin karşısında kanunsuzdur, meşru değildir. Yüzde 11 gibi sefalet ücretine karşı direniş sonuna kadar haklı bir eylemdir" dedi.

TRENDYOL'DAN AÇIKLAMA

İşçilerin Türkiye'nin gündemlerinden biri haline gelen eylemleri üzerine Trendyol'dan bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki, mevcut iş modelimiz doğrultusunda, taşıyıcı iş ortaklarımıza taşıdıkları paket başına ödeme yapılmakta; “iş ortağı destek paketleriyle” de aylık hakedişlerinin belli bir seviyenin üzerinde kalması sağlanmaktadır.

2022 yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet gösterdiği süreye bağlı olarak taşıdığı paket sayısına göre toplam hakedişinin aylık en az 12.500 TL+KDV olması, iş ortaklarımızın da beklentilerini karşılar şekilde, garanti altına alınmıştır.

Mevcut iddialarda ise, sadece “iş ortağı destek paketleri” ‘nde geçerli olan hizmet bedeli artış oranı ön plana çıkarılmıştır. Tek başına bu oran üzerinden değerlendirme yapmak eksik ve yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Trendyol tüm iş ortaklarının memnuniyetini her şeyin önüne koyan bir şirkettir. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgi ve takdirlerine saygıyla sunarız."

İŞÇİLER KAZANDI

Şirket yönetiminin işçilerin sabit maaşlarına yüzde 38,8 zam yapılacağını dair açıklamasının ardından işçiler, eylemlerini sona erdirdi.

Trendyol Çalışanları adına yapılan açıklamada "%11’lik zammı bize dayatanlara mücadelemizle karşı koyduk, %38.8 zam aldık. Tüm Trendyol çalışanı kardeşlerimize hayırlı olsun. Bundan sonra da birlikteliğimizi sürdürecek, kardeşliğimizi büyüteceğiz. Bir arkadaşımızın bile hakkının gasp edilmesine göz yummayacağız!" denildi.



