TRT faizden kazanmış!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.02.2025 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Madem TRT’nin bankada mevduata koyacak parası var, bandrol oranları neden artırıldı? Yurttaştan aldığı paralarla yılda milyarlarca lira kâr eden, fazla parasını mevduatta tutan TRT’ye biz neden hâlâ bu kadar yüksek oranlarda bandrol ücreti ödemeye devam ediyoruz” diye sordu.

Sayıştay’ın önümüzdeki günlerde TBMM’de görüşülecek TRT Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Denetim Raporu’nda, kurumun gelir tabloları da yer aldı.

BANDROL GELİRİ 18.2 MİLYAR

Bakırlıoğlu, TRT’nin Sayıştay raporlarında yer alan bankadaki mevduatına dikkat çekti. TRT’nin en büyük gelirinin bandrol ücreti olduğuna vurgu yapan Bakırlıoğlu, “TRT, 2023’te yurttaştan 18 milyar 244 milyon lira bandrol bedeli aldı. Bu aldığı paraların önemli bir kısmını bankalarda mevduat, bono, hisse senedi alarak değerlendirmiş. Paradan para kazanıyorlar. TRT’nin 2022 yılında 3 milyar 567 milyon TL olan menkul kıymetleri, 2023’te 6 milyar 265 milyon liraya ulaşmış” dedi.

Bakırlıoğlu, TRT’nin gelirlerinin yüzde 13.7’sinin kurumun asli faaliyetlerinden yani reklam, sponsorluk ve program satış gelirleri; yüzde 86.3’ünün ise bandrol gelirlerinden oluştuğunu, 2023’te yurttaştan 18 milyar 244 milyon lira bandrol geliri toplandığına dikkat çekti.