TRT Haber Sunucusu Işıl Açıkkar, Ulaştırma Bakanlığı’nın alanından İBB'yi sorumlu tuttu

12 Mart 2022 Cumartesi, 23:59

İstanbul’da perşembe günü başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

TEM ve D-100 kara yolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.

İBB'Yİ SORUMLU TUTTU

İstanbul'un karla zorlu mücadelesi devam ederken TRT Haber Sunucusu Işıl Açıkkar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluk alanı olan TEM Otoyolu’nda mahsur kalan araçları paylaşarak İBB’yi sorumlu tuttu.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Açıkkar'ın paylaşımına yanıt Karayolları Genel Müdürlüğü'nden geldi. KGM'den yapılan paylaşımda, Açıkkar'ın fotoğrafını paylaştığı yolun açıldığı bilgisine yer verildi.

Karayollarının cevabından sonra Işıl Açıkkar tweetini sildi.