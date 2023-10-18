TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltında: Avukatı Hüseyin Ersöz Cumhuriyet'e konuştu

Yayınlanma: 18.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.10.2023 - 04:00

TRT’de 25 yıl çalıştıktan sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden açığa alınan gazeteci Elif Akkuş, önceki akşam Ankara’da gözaltına alındı.

Olayın ardından Cumhuriyet, Akkuş’un avukatı Hüseyin Ersöz ile konuştu.

Ersöz, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olan başka kişilerin olduğunu da belirterek “Kendisine yöneltilen suçlamada anonim bir hesapta TRT’nin içerisindeki nepotizm ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasıyla ilgili yapılan paylaşımların haber kaynaklarından bir tanesi olduğu yönünde bir iddia var” dedi.

Bu tür soruşturmalarda kişilerin öncelikle ifadeye çağırılması gerektiğini söyleyen Ersöz, “Bu insanlar gazeteci. Gazeteci oldukları için de haklarında birçok soruşturma var ve çağırsalar adliyeye gidebilecek pozisyondalar. Gözaltı işleminin uygulanmaması gerekir” dedi.

