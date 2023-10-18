TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltında: Avukatı Hüseyin Ersöz Cumhuriyet'e konuştu
Hiçbir gerekçe gösterilmeden açığa alınan ve Ankara'da gözaltına alınan gazeteci Elif Akkuş'un avukatı Hüseyin Ersöz Cumhuriyet'e konuştu.
TRT’de 25 yıl çalıştıktan sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden açığa alınan gazeteci Elif Akkuş, önceki akşam Ankara’da gözaltına alındı.
Olayın ardından Cumhuriyet, Akkuş’un avukatı Hüseyin Ersöz ile konuştu.
Ersöz, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olan başka kişilerin olduğunu da belirterek “Kendisine yöneltilen suçlamada anonim bir hesapta TRT’nin içerisindeki nepotizm ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasıyla ilgili yapılan paylaşımların haber kaynaklarından bir tanesi olduğu yönünde bir iddia var” dedi.
Bu tür soruşturmalarda kişilerin
öncelikle ifadeye çağırılması
gerektiğini söyleyen Ersöz, “Bu
insanlar gazeteci. Gazeteci oldukları
için de haklarında birçok soruşturma
var ve çağırsalar adliyeye gidebilecek
pozisyondalar. Gözaltı işleminin
uygulanmaması gerekir” dedi.
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