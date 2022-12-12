TRT muhabiri Özlem Pirim'in zor anları
TRT muhabiri Özlem Pirim, Antalya'daki canlı yayın sırasında zor anlar yaşadı. Dizlerine kadar suyun içine giren muhabirin yaşadığı zorluk ekranlara yansıdı.
Antalya'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı felç etti. Dereler taştı, Finike ve Kumluca'da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bölgede yaşayan yurttaşlara “evden çıkmayın” uyarısı yapıldı.
Bölgedeki son durumu canlı yayında aktaran TRT Haber muhabiri Özlem Pirim ise yüzde makyaj, üzerinde şık bir pardüse, ayağında çizmeyle seradan canlı yayın yaptı.
Finike’de sel sularının zarar verdiği bir seranın içinden yayın yapan Pirim, neredeyse dizlerine kadar suyun içine girdi. Seranın çatısından sızan yağmur damlaları Pirim’in suratına aktı.
Özlem Pirim, yaşadığı zor şartlara rağmen canlı yayında haberi sunmaya devam etti.
Video Haberler
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Apronda intihar
- İsmailağa'da hocalar müritleri ikna etmeye çalışıyor!
- Tarikatta tecavüzün ardındaki ortaklık
- Duruşmaya gitmeyecekler!
- İmamoğlu'ndan en net 'adaylık' yanıtı
- Bakan Nureddin Nebati, EYT'lileri tiye aldı
- Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren kişi yakalandı
- 'Hedefleri şeriat devleti'
- Bu ses kaydı kimin?
- 18 yaşındaki Zuhal polis kurşunuyla öldü: 2 gözaltı