TRT Şam'da temsilcilik açacak
Şam temsilciliğinin faaliyete başlamasıyla TRT'nin dış temsilcilik sayısı 19'a çıkacak
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Suriye'nin Başkenti Şam'da temsilcilik açacak.
Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın talimatıyla TRT'nin, Şam'da yurt dışı temsilciliği açılması için çalışmalara başlandı.
Bu kapsamda, Suriye Enformasyon Bakanlığı ile temsilciliğin akreditasyonu ve resmi süreçlerle ilgili görüşmeler yapıldı.
Gerekli izinlerin alınmasının ardından TRT'nin Şam temsilciliği faaliyete geçerek, gelişmeleri yerinden dünyaya duyuracak.
Şam temsilciliğinin açılmasıyla TRT'nin dış temsilcilik sayısı 19'a çıkacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rıza Akpolat tutuklandı
- Rıza Akpolat'ın hakimlik sorgusu tamamlandı
- Ümit Özdağ'dan 'Öcalan' çıkışı
- Menzil kavgası, kara kutuyu açtı!
- Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber!
- Şikâyetini geri çekmişti
- Aktaş'ın malvarlıklarına tedbir!
- 'CHP ve Rıza Başkan ile ilgisi yok'
- SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı
- Bir rapor, bir karar, çok ders