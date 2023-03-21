TRT'nin tarım programcısı CHP'den aday adaylığını açıkladı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 09:25

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 10:51

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine sayılı günler kala partilerin aday adaylığı başvuruları sürüyor. CHP’de başvurular 22 Mart’a kadar uzatılırken TRT’nin tarım programcısı Mehmet Efe, Denizli’den aday adaylığını duyurdu.

Denizli İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyen Efe, bu topraklarda doğduğunu ve bir pamuk çiftçisi, bir ziraat mühendisi olduğunu aktararak, “Bizler, tüm Türkiye’yi doyuracak ve ihracat yapacak bilgi, tecrübe ve çalışma azmine sahibiz. Ancak uygulanan yanlış politikalar nedeniyle para kazanamıyor ve sesimizi duyuramıyoruz. Elbette sadece dert yanmak istemem… Biz CHP olarak sorun çözmek için buradayız Denizli’ye ve ülkemize birçok proje kazandıracağız. Birçok ilke imza atacağız” diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Üreten Türk köylüsü bu milletin efendisidir” sözlerini hatırlatan Mehmet Efe, “Çiftçinin sesi, Denizli’nin Efe’si olarak; Denizlili çiftçilerin, Türkiye’nin efendilerinin, Ankara'daki sesi olmak, TBMM’de sesimizi daha gür duyurmak için CHP Denizli milletvekilliği aday adaylığımı açıklıyorum. Aydınlık yarınlar çok yakında” ifadelerini kullandı.

“DENİZLİ İÇİN 4 T DİYORUZ”

Kente yeni bir vizyon kazandırmak için aday adayı olduğunu anlatan Efe, “Denizli için 4 T diyoruz. Tarım, tarih, Tekstil ve turizm. Dünyada ilk kez tekstil turizm rotasını oluşturacağız ve bunu da Denizli'de başaracağız. Bu rotayla birlikte denizimizin ihracatını, marka değerini arttıracak, tüm güzel yönlerini dünyaya tanıtacağız. Dünyada kekiğin yüzde 75'ini, ülkemizde anasonun yüzde 50'sinden fazlasını üreten ilimizde tıbbi aromatik bitkileri, hak ettiği yere taşıyacağız. İlimizi tıbbi aromatik bitkiler özel bölgesi olarak ilan edeceğiz ve Denizli tıbbi aromatik bitkiler merkezini kuracağız. Böylece başta Denizli keki olmak üzere tıbbi aromatik bitkilerde marka kent olacağız. Denizli, tekstilde olduğu gibi tıbbi aromatik bitki ihracatında da lider kent olacak” şeklinde konuştu.

MEHMET EFE KİMDİR?

Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak 1981 yılında Denizli'nin Sarayköy ilçesinde doğan Mehmet Efe, Denizli Lisesi’ni bitirdikten sonra Ziraat Fakültesi’nden mezun olduk. Halen, Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. sınıf öğrencisi ve Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nde tezli yüksek lisans yapan Efe, tarım gazeteciliği ve televizyon haberciliği üzerine TRT gibi birçok ulusal kanalda çalıştı. Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) ile birlikte Tarım ve Gıda Etiği Derneği'nin (TARGET) kurucularından olan Efe, halen TAGYAD Yönetim Kurulu Üyesidir. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve Sarayköy Ziraat Odası Meclis Üyesi.