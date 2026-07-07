Trump’ın programında Anıtkabir yok: ‘Paket’te KAAN motoru mu var?

36. NATO Liderler Zirvesi bugün Ankara’da başlıyor. Zirvenin en dikkat çeken konuğu ABD Başkanı Donald Trump olacak. Trump, yalnızca NATO zirvesine katılmayacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la resmi ziyaret kapsamında görüşme gerçekleştirecek.

PROGRAMDA ANITKABİR YOK

Donald Trump bugün öğle saatlerinde Ankara’ya geliyor. AA ve Reuters Beyaz Saray muhabirlerinin kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı programa göre Trump, daha önce basında yer alan haberlerin aksine, Anıtkabir’i ziyaret etmeyecek. Normalde Anıtkabir ziyareti, bu tip resmi ziyaretlerin bir teamülü. Pek çok liderin Ankara’daki ilk durağı Anıtkabir oluyor. Cumhuriyet, Beyaz Saray’a, paylaşılan programı ve programda Anıtkabir’in yer almama gerekçesini sordu. Soruya gazetemizin baskıya girdiği saatlerde yanıt gelmedi.

ERDOĞAN KARŞILAYACAK

Aynı programa göre Trump, saat 14.15’te Ankara’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanacak. 15.00’te, Saray’da, Trump için, Devlet Karşılama Töreni ve Şeref Kıtası geçit töreni yapılacak. Ardından Trump ve Erdoğan ikili görüşme gerçekleştirecek.

‘PAKET’TE NE VAR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dün yaptığı açıklamada, Erdoğan ve Trump’ın görüşmesinde KAAN motorları, savunma ve güvenlik işbirlikleri ile ticaretin gündeme geleceğini söyledi. Türkiye, KAAN Milli Muharip Uçak’ın ilk serisinin üretimi için ABD’den F-110 motorlarına ihtiyaç duyuyor. Bu motorlar, geçtiğimiz yılın eylül ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “Kongre onayı bekliyor” sözleriyle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda ise Trump, 700 milyon dolar değerindeki satış için Kongre’ye niyet beyanı sundu. Konunun yine Kongre’ye takılma ihtimali bulunsa da, çözülmesi daha muhtemel olarak değerlendiriliyor. Trump’ın Türkiye’ye götüreceğini açıkladığı ‘hediye paketinin’ bu motorlardan oluşacağı ifade ediliyor. F-35 konusunun çözülmesi ise daha düşük ihtimalli görülüyor. Bu konuda “Trump’ın irade sahibi olduğu”, ancak ABD’deki Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nın (NDAA) tedariki engellediği dile getiriliyor.

ÖVGÜLER GELEBİLİR

Trump ve Erdoğan’ın görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı öngörülüyor. Bu toplantıda Trump, Erdoğan’dan yine övgüyle bahsedebilir. Öte yandan Trump’ın iki hafta önce Erdoğan için söylediği “Ondan ne istediysem yaptı” sözleri ve Erdoğan’a geçtiğimiz yılın eylül ayında kullandığı “Hileli seçimleri herkesten iyi bilir” ifadeleri hafızalarda. Bu konuların ortak basın toplantısında gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

FİDAN-BARRACK GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ı kabul etti. Görüşmede Erdoğan-Trump buluşmasının konuşulduğu değerlendiriliyor.