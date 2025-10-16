‘Trump ne istediyse aldı!’ Yavuzyılmaz dikkat çekti… ‘Sırada nadir element rezervleri var!’

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Eskişehir Beylikova’daki nadir toprak elementleri rezervlerinin AKP iktidarı tarafından ABD’ye düşük fiyata verilmek istendiğini iddia etti. TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Yavuzyılmaz, “Trump ne istediyse aldı” diyerek, söz konusu kaynakların stratejik önemine dikkat çekti.

“GİZLİ PAZARLIK MASASINDA TAVİZ VERİLDİ”

Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump döneminde Beyaz Saray’da yürüttüğü görüşmelere atıfta bulunarak, 25 Eylül 2025’te imzalanan “Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı”na dikkat çekti.

Yavuzyılmaz, şu sözleriyle dikkat çekti:

“Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika'da oturtulduğu pazarlık masasında Trump'a verdiği nadir toprak elementleri tavizi kamuoyundan sinsice gizleniyor.”

Yavuzyılmaz, 25 Eylül 2025’te imzalanan “Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı”nı hatırlatarak, “Bu anlaşmadaki tüm yollar Türkiye'deki nadir toprak elementlerine çıkıyor” dedi.

CHP’li Yavuzyılmaz, Eskişehir Beylikova’da dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervinin bulunduğunu ve bu cevherden toryumun ayrıştırılmasının zorunlu olduğunu belirtti. “Toryum nükleer ve radyoaktif bir element” diyen Yavuzyılmaz, sürecin barit ve florit ayrıştırılmadan yapılamayacağını vurguladı: “Eti Maden İşletmesi Sayıştay Raporu diyor ki barit, florit ve nadir toprak elementlerinin Eskişehir Beylikova'daki cevher ocağı ve tesisi burada da bulunan toryum nedeniyle nükleer tesistir diyor.”

"TRUMP NE İSTEDİYSE ALDI"

Yavuzyılmaz, 5 Mart 2025 tarihli ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi tutanaklarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Trump yönetiminin Türkiye'deki 694 milyon ton nadir toprak elementi yatağına göz diktiği, Türkiye'yi masaya oturtacağı anlaşılıyor. Eğer masaya oturtamazsa da o boşluğu bir başkasının yani Çin'in dolduracağı, bu masaya oturtma işini rakiplerinden önce kendilerinin yapmasının iyi olacağı vurgulanıyor.”

Bu toplantıdan 7 ay sonra Erdoğan ile Trump arasında söz konusu mutabakatın imzalandığını söyleyen Yavuzyılmaz, “Ve Trump Erdoğan'dan ne istediyse, ne istediyse o pazarlık masasından alarak kalkıyor” dedi.

“YILLAR ÖNCE KEŞFEDİLDİ, TESİS HÂLÂ YOK”

Yavuzyılmaz, Sayıştay raporuna atıfta bulunarak rezervlerin yıllar önce keşfedildiğini ancak endüstriyel tesis kurulumuna dair hiçbir adım atılmadığını iddia etti.

CHP’li vekil, “AKP’nin amacı bu stratejik madenleri Türkiye’de zenginleştirmek değil, cevher halinde ABD’ye satmaktır” dedi. Disprosiyumun ekonomik değerine dikkat çeken Yavuzyılmaz, “1 kg disprosiyum’un fiyatı 1 kg demir fiyatının 1000 katı” ifadelerini kullandı.

CHP’nin bu kaynaklara ilişkin yaklaşımını da açıklayan Yavuzyılmaz, ulusal çıkarların korunması, teknoloji transferinin ülke içinde yapılması, rafinasyon ve üretim süreçlerinin Türkiye’de gerçekleşmesi ve Meclis denetiminin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

ERDOĞAN İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise iddialara yanıt verdi. Erdoğan, “Beylikova’daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir” dedi.

Erdoğan, 694 milyon tonluk kaynağın Türkiye ekonomisine kazandırılması için uluslararası iş birliklerinin sürdüğünü belirtti.

Erdoğan’ın açıklaması şöyle olmuştu:

“Beylikova’daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir.

Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir.

Nadir toprak elementlerinde dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri olmak için çalışmalarımız sürüyor.

Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasında tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi.

Nadir toprak elementleri teknolojisine sahip ülke ve firmalar bu alandaki üretim süreçlerine ilişkin tecrübelerini maalesef paylaşmaktan kaçınıyor.

Bu engelin aşılması ve mevcut sahaların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılması, uluslararası iş birliklerini zorunlu kılıyor.

Pek çok ülke teknoloji geliştirme, danışmanlık ve teknoloji transferi için bu konularda deneyimli ülkelerle anlaşmalar imzalıyor.”