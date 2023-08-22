Trump’la beraber Georgia Davası’nda yargılanan iki kişi teslim oldu

Yayınlanma: 22.08.2023 - 20:16

Güncelleme: 22.08.2023 - 21:36

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ve 18 sanığın, ABD’de 2020’de düzenlenen başkanlık seçiminde Georgia eyaletindeki sonuçlara müdahale etmekle suçlandığı davada teslim olmalar başladı. Avukat John Eastman ve Trump’ın avukatı Sidney Powell için çalışan Scott Hall, haklarındaki suçlamalarının ardından Fulton County Hapishanesi’ne teslim oldu. ABD basınında yer alan haberlerde, teslim olan ilk isim olan Hall’un imzaladığı kefalet anlaşması gereği 10 bin dolarlık kefaletin yüzde 10’unu yatırdığı ve yaklaşık 1 saat sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Hall, Georgia Davası kapsamında Trump leyhine “dijital veri sistemlerine müdahale” ve “seçim sonuçlarına müdahale” gibi 7 farklı suçlaması bulunuyor.

Teslim olan ikinci isim olan Eastman ise yaptığı açıklamada, kendisine yönelik "asla açılmaması gereken bir davada” suçlamalar nedeniyle yetkililere teslim olduğunu bildirdi. Eastman, iddianamenin Trump’ın avukatlarını "müvekkilleri adına gayretli savunuculuk" yaptıkları için resmen hedef aldığını ve hukuk ekibinin iddianamedeki her bir maddeye şiddetle itiraz edeceğini belirtti. Eastman ayrıca, "Bu davada yasalara uygun şekilde uygulandığında, tüm sanık arkadaşlarımın ve benim tamamen haklı çıkacağımıza eminim" dedi. Eastman’ın avukatı Harvey Silverglate, Eastman’ın yanlış bir şey yapmadığını ve yalnızca Trump’a başkan olduğu dönemde görevi gereği yasal tavsiye ve rehberlik sağladığını söyledi.

Georgia Davası kapsamında, haraç toplamak, siyasi komplo kurmak ve sahte belge düzenlemekle suçlanan Eastman için Fulton Bölge Savcısı Fani Willis tarafından 100 bin dolar kefalet belirlenmişti.

TRUMP'IN PERŞEMBE GÜNÜ TESLİM OLMASI BEKLENİYOR

Trump ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İnanabiliyor musunuz? Radikal Solcu Bölge Savcısı Fani Willis tarafından gözaltına alınmak üzere perşembe günü Georgia’nın Atlanta kentine gideceğim" ifadelerini kullanmıştı. Bunun bir “cadı avı” olduğunu söyleyen Trump, Savcı Willis’in bunun için para da topladığını ve yargı sürecinin ABD Başkanı Joe Biden ile Adalet Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapıldığını öne sürmüştü.

PERŞEMBE GÜNÜ SON

Georgia Davası kapsamında Trump dahil 19 sanığın teslim olmaları için cuma günü yerel saatle 12.00’ye kadar süreleri bulunuyor.

20 YIL CEZA İHTİMALİ VAR

2020 başkanlık seçimlerinde Georgia’daki sonuçlara müdahale ettikleri iddiası ile hazırlanan 98 sayfalık iddianamede Trump ve 18 sanığa toplamda 41 suçlama yöneltilmiş, sanıkların tamamı 20 yıla kadar hapis cezası öngören şantaj ile dolandırıcılık için komplo kurmak ve yanlış beyanda bulunmakla suçlanmıştı. Trump’a ise "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" dahil 13 suçlama yöneltilmişti. 2020 seçim gecesine ait bir telefon konuşmasında Trump’ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger’e, "11 bin 780 oy bulmanı istiyorum" dediği belirtiliyor.

TRUMP İLK OLACAK

Trump geçtiğimiz hafta Georgia’da açılan dava ile bu yıl 4’üncü kez "2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle" suçlandı. Trump hakkındaki suçlamaları defalarca reddederken, davaların siyasi amaçlı olduğunu vurgulamıştı. Trump ayrıca, ABD tarihinde ceza davası ile karşı karşıya kalan ilk eski başkan oldu.