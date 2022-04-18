TSK, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 01:43

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyon başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonun detaylarını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

Hulusi Akar, hava harekatındaki son duruma ilişkin, “Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla terör hedeflerine yönelik kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu gece itibarıyla Pençe Kilit Operasyonu'nu başlatmıştır” diye konuştu.

TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Hulusi Akar, terör hedeflerinin ateş altına alındığını belirterek, “Hazırlanan plan kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedefleri önce hava kuvvetlerimiz tarafından ateş altına alındı. Kahraman pilotlarımız terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefleri başarıyla vurdu. Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarımız tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımızla desteklenen kahraman komandolarımız ve bordo berelilerimiz karadan sızarak ve hava hücum harekatı ile bölgeye intikal etti. Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi” açıklamasında bulundu.

'TERÖR ÖRGÜTÜ ÇÖKÜŞ SÜRECİ İÇİNDE'

Hulusi Akar, terör örgütü PKK'nın çöküş süreci içinde olduğunu ifade ederek, “Harekatla ilgili planlama safhasından itibaren detaylı bir çalışma yaptık. Mehmetçiğimiz asil milletimizin sevgisinden, güveninden ve duasından aldığı ilhamla komutanlarının emir ve komutasında çalışmalarını büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürütüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilen görevleri başaracağından şüphemiz yok. İnşallah bu harekat da planlandığı şekilde başarıyla tamamlanacak. Sonuç olarak 40 yıldan beri ülkemizin başına musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtarmakta kararlıyız. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Terör örgütünün bir çöküş süreci içinde olduğunu görüyoruz. Bu arada tüm bu faaliyetlerimiz dost ve kardeş Irak’ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde gerçekleşiyor. Tekrar ifade etmek isterim ki bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Sivillerin, çevrenin, kültürel ve dini yapıların zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmektedir” dedi.