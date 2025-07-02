TSK’nin kıdemli personeli için yasa teklifi: ‘Genç subaylara güvenilmiyor mu?’

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in kamuoyuna duyurduğu teklif, Yüksek Askerî Şûra kararıyla hizmet süresi uzatılabilecek general ve amiral sayısını yıllık 36’dan 60’a, zorunlu hâllerde ise 75’e yükseltiyor. Benzer şekilde kuvvet komutanlıklarına atanan orgeneral ve oramirallerin yaş haddinin 67 olması ve kuvvet komutanları ile diğer orgeneral ve oramirallerin yaş haddinin birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilmesinin önü açılıyor.

Teklife ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Emekli Tuğgeneral Ali Er “Bugünlerde terfi etmesi gereken devrelerin büyük bir çoğunluğu geçmişte FETÖ’nün yönlendirmesiyle silahlı kuvvetlere sokulduğu için silahlı kuvvetlerde büyük bir boşluk meydana geldi. 1990 yılında Kuleli’ye girenler arasından şu an silahlı kuvvetlerde kalanların oranı herhâlde yüzde 20’yi geçmez. 1994 mezunlarının, ki FETÖ’nün altın devresiydi, bugünün tuğgeneralleri, tümgeneralleri hatta korgeneralleri olması gerekirdi. Dolayısıyla burada bir açık var. Ama bu teklif geçici bir tedbir olmalı. Örneğin önümüzdeki 10 yılı kapsamalı” dedi.

Teklifin bazı soru işaretlerine yol açabileceğini dile getiren Er “Bu mevcut yönetimin kendisini garantiye almak için güvendiği orgeneralleri mümkün olduğu kadar görevde tutma girişimi mi? Burada genç subaylara hâlâ güvenilmiyor mu? Bu sorgulanmalı. Böyle bir şeye gerek yok” ifadelerini kullandı.

‘72 YAŞ ÇOK İLERİ BİR YAŞ’

Emekli Tuğgeneral Er bunların yanında ileri yaşın komuta kademesinin işleyişinde sorunlara yol açabileceğini öne sürerek şunları kaydetti:

“Siz bir generali 72 yaşına kadar ne yapacaksınız? Bir general 45 yaşında, bilemediniz 50 yaşında en geç general olmalı. 60-65 yaşında da emekli olmalı. Bugün Avrupa ordularında, NATO ordularının çoğunda 60 yaşından büyük çok fazla general bulamazsınız. Bir profesör 80 yaşına kadar da çalışır ama bir generalin kendi meslekî birikiminin yanında fizîki kabiliyeti de yüksek olmak zorunda.”

BATU BOZKÜRK