TSK personel alımı süreci başladı: MSB Astsubay alımı başvuruları ne zaman? MSB Astsubay alımı başvuru şartları neler?

Yayınlanma: 09.11.2023 - 11:19

Güncelleme: 09.11.2023 - 11:19

Türk Silahlı Kuvvetleri; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde astsubay istihdam edileceğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini başvuru kılavuzu ile başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. Peki, MSB Astsubay alımı başvuruları ne zaman? MSB Astsubay alımı başvuru şartları neler?

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar ön başvurularını 27 Kasım 2023 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Adayların ön başvuru için 2022 yılı KPSS P93 puanları kabul edilecek, geçmiş yıllara ait KPSS P93 puanları dikkate alınmayacaktır.

2022 ve 2023 yılı KPSS P3’den her ikisine de katılmış olan lisans mezunu adayların en yüksek puanı değerlendirmeye alınacak, 2021 ve öncesi KPSS P3 puanları dikkate alınmayacaktır.

Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

(1) 01 Ocak 2023 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1998 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisans (Yüksek Lisans ve Doktora Dahil) düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1996 ve daha sonraki doğumlular),

(2) Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacak, lisans mezunu adayların mezun olduğu program kaynak okul programı olarak kabul edilecek, lisans mezunu adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarak kabul edilmeyecektir.)

(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1-3)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar; başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel.Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)