Yayınlanma: 08.11.2023 - 12:26

Güncelleme: 08.11.2023 - 12:26

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağı çiftçiler tarafından araştırılıyor. Destek almak isteyen çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne nasıl kayıt olacağını merak ediyor. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu nereden, nasıl yapılır? Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ne zaman?

ÇKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çiftçiler, ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyor. e-Devlet Kapısı'nda başvuru imkanından, geçmiş yıllarda ÇKS'ye kayıtlı olan ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticiler yararlanabiliyor.

İl Tarım Müdürlükleri başvuru süreci hakkında ayrıntıları paylaştı. Müdürlüklerin resmi sayfalarından yapılan açıklamada;

"2023 üretim yılında ÇKS başvurusu olan; dosyadaki parsel bilgisi ve belgeleri değişmeyen üreticilerimiz yeni ürün bilgilerini girerek 2024 üretim yılı ÇKS başvurularını “E-Devlet Kapısı" üzerinden yapabilecektir.

İlk defa müracaat eden çiftçilerimiz;

Kira veya taahhütname (taahhütname belgesi her yıl yenilenecektir.) süresi biten, parsel ekleyip çıkarmak isteyen, hissedar değişikliği olan üreticilerimiz ÇKS'ye kayıtlı oldukları İl/İlçe Müdürlüklerimize bizzat müracaat ederek, başvurularını yapabilirler.

2023 yılı itibariyle dosya üzerindeki muhtar aza imzası kaldırılmış olup sadece dosyasında yeni kiralama belgesi veya taahhütname belgesi bulunan üreticilerimiz dosyalarını Muhtar ve Azaya imzalatacaktır.

ÇKS müracaatları ve dosya kabulü, sadece dosya sahibi veya vekalet verdiği kişi tarafından yapılabilecektir." denildi.

ÇKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

1 Eylül'de başlayan 2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 2 Şubat'ta sona erecek.