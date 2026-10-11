TSKB, 9. ana sınıfını Van’da açtı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak ve kadın istihdamına destek olmak hedefiyle geçen yıl başlattığı “TSKB 75. Yıl Ana Sınıfı Projesi” kapsamında Kilis, Malatya, Elazığ ve Kars’tan sonra dokuzuncu ana sınıfını 9 Ekim’de Van’ın İpekyolu ilçesinden bulunan Türk Eczacılar Birliği Okulu’nda açtı.

Törene il milli eğitim müdür yardımcısı Orhan Güleşçe ve ilçe milli eğitim müdürü Harun Yeşilova da katıldı. En sağlıklı malzeme kullanılarak okul öncesi eğitimin temel gereksinimleri doğrultusunda sıfırdan yenilenen iki ana sınıfında 5-6 yaş çocuklarının motor becerileri ve hayal güçlerini destekleyen oyun alanları, eğitici materyaller ile grup çalışmaları köşeleri yer alıyor.

İki ana sınıfında sabahçı ve öğlenci olmak üzere toplam 100 öğrenci eğitim görecek.

Törende konuşan TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, “Nitelikli eğitime sunduğumuz desteği büyütmek ve çocuklarımızın geleceğine katkı sağlamak amacıyla başlattığımız projemize yeni sınıflar açarak ve açılanların da bakımlarını sürdürerek devam edeceğiz.” diyerek ana sınıfı açma projesini olgunlaştırarak Van ile birlikte bugüne kadar beş ilde dokuz sınıfı eğitime kazandırarak mükemmel bir şekilde hayata geçiren ekip arkadaşlarına, kısa sürede bu iki sınıfın hazırlanmasında onlara destek olan başta okul müdürü Öner Çayırlı olmak üzere Van Milli Eğitimine teşekkür etti.

76 yılı geride bırakan TSKB, yürüttüğü uzun soluklu projelerle farklı alanlarda kalıcı değer yaratmayı sürdürüyor. TSKB, 2018 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ortaklığıyla başlattığı Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Eğitim Destek Fonu projesiyle 9 yıldır genç müzisyenleri destekliyor. Kitaba erişimin kolay olmadığı 11 ilde açtığı 14 kütüphane ile eğitime ve yayın dünyasına katkı sunuyor.

TSKB 75. Yıl Ana Sınıfları

1. Kilis Öncüpınar İlkokulu (2 ana sınıfı)

2. Malatya Söğüt İlkokulu

3. Elâzığ Yenice İlkokulu

4. Elâzığ Muratçık İlkokulu

5. Kars Başbakanlık Toki İlkokulu (2 ana sınıfı)

6. Van Türk Eczacılar Birliği İlkokulu (2 ana sınıfı)