TTB Başkanı Fincancı'dan Bakan Koca'ya tepki
TTB Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Salgının başından beri algı yönetiminiz 300 bine yakın insanın ölümüne mal oldu. Hastaneler dolu; algı oyunlarınız nedeniyle aşısızlar, eksik aşılılar yoğun bakımları doldurmuş durumda. Resmi verilerinizle bile 100 bine ulaşmış günlük vaka sayısı, her gün ölen yüzler sizin eseriniz” tepkisini gösterdi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Fahrettin Koca’nın dün Giresun’da söylediği, “Artan vaka sayıları konusunda, -Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle söylüyorum- endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşırız. Müsterih olunuz” sözlerine tepki gösterdi.
Bakan Koca’nın Giresun’daki konuşmasına ilişkin sosyal medya paylaşımını alıntılayan Fincancı, şunları kaydetti:
“Salgının başından beri algı yönetiminiz 300 bine yakın insanın ölümüne mal oldu. Hastaneler dolu; algı oyunlarınız nedeniyle aşısızlar, eksik aşılılar yoğun bakımları doldurmuş durumda. Resmi verilerinizle bile 100 bine ulaşmış günlük vaka sayısı, her gün ölen yüzler sizin eseriniz.”
Salgının başından beri algı yönetiminiz 300bine yakın insanın ölümüne maloldu.Hastaneler dolu, algı oyunlarınız nedeniyle aşısızlar,eksik aşılılar yoğun bakımları doldurmuş durumda.Resmi verilerinizle bile 100bine ulaşmış günlük vaka sayısı, her gün ölen yüzler sizin eseriniz! https://t.co/PWOgP2VuUu— Sebnem KorurFincanci (@SKorurFincanci) January 30, 2022
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- 'Çete' günlüğü: Mağdurları pencereden tehdit etmiş
- TÜİK'e göre, turizm gelirleri arttı
- Polis Akademisi'nin yıldızı yaşamını yitirdi
- Sadakatsiz’in iki ünlü oyuncusu diziye veda ediyor
- Brentford, Christian Eriksen'i resmen açıkladı
- Mordoğanlı balıkçıların yaşamı belgesel oldu
- 'Taliban 100'den fazla Afgan'ı öldürmüş olabili'
- Dış ticaret açığı azaldı
- Portekiz: Sosyalist Parti mecliste çoğunluğu elde etti
- İlber Ortaylı, Netflix'te izlediği diziyi açıkladı