TTB: Bugün önlüğümüzü çamura bulamaya çalışanlara karşı her yeri beyaza boyama günüdür
Türk Tabipler Birliği, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmak isterken polisin müdahalesi sırasında 89 yaşındaki doktorun yere düşürülmesine tepki gösterdi.
Türk Tabipleri Birliği, Taksim Meydanı’nda polisin müdahalesi sırasında 89 yaşındaki Türk Tabipleri Birliği (TTB) Emekli Hekimler Kolu ve İstanbul Tabip Odası (İTO) Emekli Hekimler Komisyonu Başkanı Dr. Erdinç Köksal’ın yere düşürülmesine tepki gösterdi.
TTB, “Bugün önlüğümüzü çamura bulamaya çalışanlara karşı her yeri beyaz boyama günüdür” açıklamasında bulundu.
TTB’den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;
"14 Mart Tıp Bayramı’nda Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmak isteyen İstanbul Tabip Odası heyetimize yapılan müdahale, mesleğimize yapılmıştır. Bayram günlerinde yıllardır yaptığımız bu törende, tam da “Giderlerse gitsinler” sözlerinin ardından yapılan müdahaleyi kabul etmiyoruz. Tüm eylemlerimizde yerini koca bir çınar gibi alan Emekli Hekimler Kolu temsilcimiz Dr. Erdinç Köksal’a yapılan muamele, her bir hekimin hafızasına ve öfkesine eklenmiştir. Bizim önlüğümüz yıllardır karartmalara ve dün çamura bulamaya çalışanlara rağmen bembeyazdır. Bu yüzden “Karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına sahip çıkma günü” diyerek çıktık bu yola, bir söz daha verdik emekli hekimlerimize; “Emeğinin hakkını vermenin günüdür” dedik. Evet, bugün görev eylemimizin ikinci günü daha fazla mücadele etme günüdür. Bugün, Erdinç Hocamızın emeklerini görünür kılma, önlüğümüze çamur bulaştıranlara karşı her sağlık kurumunu beyaza boyama günüdür"
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