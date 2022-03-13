Hekimler, İstanbul'da buluştu! 'Büyük Beyaz Buluşma'da Erdoğan'a tepki
İstanbul'da bir araya gelen hekimler, yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirmek için yürüyüş düzenledi.
Yarın 14 Mart Tıp Bayramı. Tıp Bayramı öncesinde hekimler, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve taleplerini açıklamak için beyaz önlükleriyle Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden Kadıköy İskele Meydanı'na yürüdü.
Türk Tabipleri Birliği öncülüğünde gerçekleştirilen "Büyük Beyaz Buluşma ve Beyaz Yürüyüş" Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle sadece İstanbul'dan katılımlarla gerçekleştirildi.
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