TTB'den bakanlığa kritik çağrı: 'Sağlık açık artırma konusu olamaz!'

Türk Tabipleri Birliği (TTB), özel sağlık kuruluşlarına getirilen yeni “lisans alma” zorunluluğu ve bu lisansların açık artırmayla satılmasına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, lisansların ihale usulüyle verilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu ve halkın sağlık hakkını tehlikeye attığı vurgulandı. TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, Sağlık Bakanlığı’nın kamu yararını gözetmediğini belirterek, “Sağlık alanını şirket mantığıyla yönetmek, alanları açık artırmaya çıkarmak ve rant elde etmek sağlık otoritesinin görevi değildir. Bakanlığı, halkın sağlık hakkını ve hekimlerin bağımsızlığını korumaya çağırıyoruz” dedi.

TTB Özel Hekimlik Kolu Başkanı Dr. Güray Kılıç, “planlama” gibi kamusal bir yetkinin ticarileştirildiğini söyleyerek, özel sektörde yıllardır oluşan yasa dışı kadro satışının artık bakanlık eliyle gelir kapısına dönüştürüldüğünü ifade etti.

TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ise sağlık hizmetlerinin açık artırmayla lisanslandırılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Hem toplumun sağlık hakkı hem de hekimlik değerleri zedeleniyor. Bu, sağlıkta ticarileşmenin geldiği vahim noktayı gösteriyor. Hukuki süreci başlatacağız ve mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

TTB'DEN KRİTİK ÇAĞRI

TTB'nin ortak basın açıklamasında ise özetle şu ifadelere yer verildi:

"Sağlıkta Dönüşüm Programı; sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlık çalışanlarının hakları ve halkın sağlık hizmetlerine erişimi açısından olumsuz sonuçlar doğurmuştur. En görünür sonuçlarından birisi, özel sağlık alanındaki aşırı büyüme ve tekelleşme olmuştur. Özel sağlık hizmetleri ile ilgili son dönemde; uluslararası sağlık turizmi, sağlık hizmetleri lisanslarının açık artırma ile satışı ve sağlık hizmetlerinin tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin birbirleriyle ilişkili düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerde en dikkat çekici durum, paranın (rantın) aktarıldığı ortak bir yapının varlığıdır. Bu yapı Sağlık Bakanlığı’nın kurduğu, pek çok yönüyle şeffaf olmayan, kamu kuruluşları içinde yapısına pek de alışkın olmadığımız Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) adlı şirkettir.

Bu şirket aracılığıyla kamu, kendisini bir piyasa oyuncusu konumuna getirmiştir. Bu düzenlemelerin içinde özel sağlık hizmet kuruluşlarının kurulmasının planlamaya tabi tutulmasını sağlayan birtakım uygulamalar yer almaktadır. Bütün bunlara ek olarak planlama ile sağlık kuruluşu yapılabilecek alanlara daha kurulmadan “lisans alma” zorunluluğu getirilmiş, bu lisansların para ile satılması kararı alınmış, üstelik bu satışın büyük sermaye lehine rekabeti yok edecek şekilde açık artırma yöntemi ile yapılması zorunluluğu eklenmiştir.

Böylece küçük işletmecilerin alandan tamamı ile uzaklaştırılması hedeflenmiştir. Sağlık Bakanlığı “2026 Özel Hastane Açılması, Uzmanlık Branşlarında Kadro ve İlave Yatak Lisansı ile Açık Artırma İşi” adı altında açık artırma iş ilanına çıkmış, buna göre 126 hekim kadro lisansı 18 Aralık 2025’te, 26 ilave yatak paketi 19 Aralık 2025’te, 19 yeni özel hastane lisansı 22 Aralık 2025’te, 356 hekim kadrosu lisansı ise 29 Aralık 2025’te Sağlık Bakanlığı’nda açık artırma ile satılacağı duyurulmuştur.

TTB olarak sağlık alanında eşitsizlik yaratan, şeffaf olmayan “planlama!” ve bununla bağlantılı olarak sağlık hizmetlerinin lisanslarının açık artırma ile satışını ve USHAŞ adı altında bir şirkete kaynak transferi yapılmasını kabul etmiyoruz. Sağlık otoritesinin işi anonim şirketler kurmak, sağlık alanlarını açık artırmalar ile satmak, haraçlar toplamak, rant peşinde koşmak değildir. Sağlık Bakanlığı’nı asli görevi olan halkın sağlık hakkını, hekimlerin mesleki bağımsızlığını, sağlık emekçilerinin emeklerini korumaya davet ediyoruz."