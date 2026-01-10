TTB'den, DEM Parti'ye ziyaret

Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), DEM Parti grubunu ziyaret ederek DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve milletvekilleri ile görüştü.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

DEM Parti'nin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan görüşmeye ilişkin detaylar şu şekilde:

"Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyeti, Meclis grubumuzu ziyaret ederek Grup Başkanvekilimiz Sezai Temelli ve milletvekillerimizle bir araya geldi.

Görüşmede; Disiplin Yönetmeliği ile malpraktis süreçlerinde hekimlerin ve sağlık emekçilerinin karşı karşıya kaldığı sorunlar ele alındı. Bu alanlarda yaşanan hak kayıplarının giderilmesi, adil ve güvenceli bir sağlık sistemi için hukuki düzenleme ihtiyacı değerlendirildi.

Sağlık hizmetinin niteliğini koruyan, hekimlerin mesleki bağımsızlığını ve toplumun sağlık hakkını güvence altına alan düzenlemeler için ortak çözüm yolları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu."