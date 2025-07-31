TTB’den Murat Çalık için 'Tutuksuz yargılansın' çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Bilim Kurulu, tutuklu bulunan ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde tanı-tedavi süreci devam eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için tutuksuz yargılama yolu açılmasını istedi.

Çalık’ın avukatları tarafından talep edilmesi üzerine TTB Merkez Konseyi’nce uzman hekimlerin katılımıyla oluşturulan görüş kamuoyuyla paylaşıldı. Raporun özetini Bilim Kurulu adına TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip okudu. Saip, “Murat Çalık için acil önlem alınmalı, tutuksuz yargılanmanın yolu açılmalıdır” çağrısı yaptı. TTB’nin hastane raporlarını inceleyerek vardığı sonuçlar şöyle:

- Tıbbi raporlar ve belgeler Çalık’ın alıkonulma sonrası sağlık durumunun kötüleştiğine ve hızlı kilo kaybına neden olan hastalık tanısının net olarak konulamadığına işaret etmektedir.

- Çalık’ın iki kanser geçmişi vardır. Hastanın genetik, çevresel faktörler ve hastanın yaşam koşulları kanser gelişme riskini etkileyen faktörlerdir.

- Mevcut durumdan kaynaklanan stres hali nedeniyle de Çalık’ta kanser tekrarlama ve yeni kanser oluşma riski yüksektir.

- Çalık’ın son yapılan kemik iliği analizinde kanser öncüsü blast hücreleri yüzde 4-5 oranındadır. Hematolojik indekslere göre yüzde 5 ve üzeri nüks anlamına gelmektedir.

‘YARGI KARAR VEREBİLİR’

Çalık’ın durumu sorulan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise dün yaptığı açıklamada hastaneden gelecek rapor sonrası Adli Tıp Kurumu’nun bir rapor hazırlayacağını ifade etti. Tunç, “Rapor yargıya intikal ettiğinde kararlar verilebilir. Yargı, rapor gelmeden de karar verebilir” dedi.