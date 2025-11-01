TTB’den Sudan’daki sağlık kurumlarına yönelik saldırılara tepki

Sudan’da Nisan 2023’ten bu yana süren çatışmaların şiddeti tırmanırken, Faşir kentindeki son faal sağlık kurumu olan Suudi Hastanesi’ne düzenlenen saldırıda en az 460 sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakını yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, Sudan’da Nisan 2023’ten bu yana sağlık kurumlarına, çalışanlarına ve hastalara yönelik 185 saldırıda en az 1204 kişi yaşamını yitirirken, 416 kişi yaralandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, yayımladığı açıklamada saldırıları “insanlığa karşı suç” olarak nitelendirerek kınadı. Açıklamada, saldırıların Cenevre Sözleşmeleri’ni ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

TTB, “Mesleğimizin onurundan ve önlüğümüzün beyazından aldığımız güçle hatırlatıyoruz: Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Yaşamı ve barışı savunmak, iktidarları barış politikalarına uymaya zorlamak hekim sorumluluğudur” ifadelerine yer verdi.

Birlik, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Tabipleri Birliği ve uluslararası kamuoyunu derhal harekete geçmeye çağırdı. Ayrıca, savaşın tüm taraflarına sivil halkın ve sağlık emekçilerinin korunması, tıbbi tarafsızlık ilkesine uyulması ve herkese eşit sağlık hizmeti sağlanması çağrısı yaptı.