TTB ve İTO: ‘Yasal düzenleme gelmeli’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) dün beşinci duruşması görülen yenidoğan çetesi davası ve sağlıkta devam eden sorunlar için İstanbul Bakırköy Adliyesi önünde bir araya geldi. Yapılan basın açıklamasında, davada yargılanan hekimler hakkında TTB Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde İstanbul Tabip Odası olarak soruşturma başlattıklarını ancak Anayasa Mahkemesi’nin, Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun disiplin cezasını düzenleyen 39’uncu maddesini anayasaya aykırı bularak iptal ettiğini ve kararın 29 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtildi.
Yenidoğan çetesi davasının bir an evvel sonuçlandırılması ve TTB ile tabip odalarının mesleki soruşturma yürütebilmesi için ilgili kanuni düzenlemelerin yapılmasına yönelik çağrı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yüksek mahkeme, iptale gerekçe olarak disiplin cezalarına ilişkin yeterli hukuki belirlilik olmadığını göstermiş, onur kurulunun disiplin cezası verirken somut olayın özellikleri, eylemin ağırlığı ve oluşan zararın büyüklüğüne göre kamu yararıyla hizmet gereklerine uygun hareket etmesini sağlayacak yeterli ve gerekli mekanizmaların bulunmadığını belirtmiştir.”
‘SAĞLIK KURULUŞU DEĞİL TİCARETHANE’
Yenidoğan çetesi gibi
skandalların sağlık sisteminin
çökmekte olduğunun en temel
örneklerinden biri olduğuna
dikkat çeken hekimler, “Sağlıkta
uygulanan piyasacı politikalar
sonucu sağlık alınır satılır
bir meta, hastalar müşteri,
sağlık kuruluşları ticarethane
durumuna getirilmiştir. Piyasacı
sağlık politikaları terk edilmeli,
sağlık giderleri genel bütçeden
karşılanmalı, bütçeden sağlığa
ayrılan pay artırılmalıdır. Sağlık
sistemi kamusal olarak herkese
eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli
hizmet sunacak şekilde yeniden
düzenlenmelidir. Böyle
bir sağlık sistemi
mümkündür. Eksik olan,
bu yönde müdahalede
bulunacak siyasi
iradedir” diye konuştu.
Hekimler sözlerini
şu şekilde noktaladı:
“Yenidoğan davasında
sorumluluğu bulunan
kişilerin adil bir
yargılama sonucunda
hak ettikleri cezaları almaları,
suçu bulunmayan kişilerin
aklanması öncelikli isteğimizdir.
Türk Tabipleri Birliği Yüksek
Onur Kurulu ve 65 tabip odasının
onur kurullarının önünde,
aralarında kamuoyunun yakından
takip ettiği dosyaların da
olduğu yüzlerce başvuru karara
bağlanmayı bekliyor. Bunlar
arasında bugün 5. duruşması
yapılan yenidoğan skandalı davası
ile ilgili dosya da bulunuyor.
Bunların sonuçlandırılabilmesi
için hızlıca iptal edilen maddenin
yeniden düzenlenmesi gerekiyor.
Aksi takdirde ceza alması
gerekenlerin cezasız kalması
hem suça teşvik niteliği taşıyacak
hem de kamuoyu vicdanını
zedeleyecektir. TBMM Sağlık
Komisyonu’nda bugünlerde
görüşülmekte olan torba yasaya
kanun teklifimizin eklenmesini
ve bir an önce yasalaşmasını talep
ediyoruz.”