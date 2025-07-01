TTB ve İTO: ‘Yasal düzenleme gelmeli’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) dün beşinci duruşması görülen yenidoğan çetesi davası ve sağlıkta devam eden sorunlar için İstanbul Bakırköy Adliyesi önünde bir araya geldi. Yapılan basın açıklamasında, davada yargılanan hekimler hakkında TTB Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde İstanbul Tabip Odası olarak soruşturma başlattıklarını ancak Anayasa Mahkemesi’nin, Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun disiplin cezasını düzenleyen 39’uncu maddesini anayasaya aykırı bularak iptal ettiğini ve kararın 29 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtildi.

Yenidoğan çetesi davasının bir an evvel sonuçlandırılması ve TTB ile tabip odalarının mesleki soruşturma yürütebilmesi için ilgili kanuni düzenlemelerin yapılmasına yönelik çağrı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yüksek mahkeme, iptale gerekçe olarak disiplin cezalarına ilişkin yeterli hukuki belirlilik olmadığını göstermiş, onur kurulunun disiplin cezası verirken somut olayın özellikleri, eylemin ağırlığı ve oluşan zararın büyüklüğüne göre kamu yararıyla hizmet gereklerine uygun hareket etmesini sağlayacak yeterli ve gerekli mekanizmaların bulunmadığını belirtmiştir.”

‘SAĞLIK KURULUŞU DEĞİL TİCARETHANE’

Yenidoğan çetesi gibi skandalların sağlık sisteminin çökmekte olduğunun en temel örneklerinden biri olduğuna dikkat çeken hekimler, “Sağlıkta uygulanan piyasacı politikalar sonucu sağlık alınır satılır bir meta, hastalar müşteri, sağlık kuruluşları ticarethane durumuna getirilmiştir. Piyasacı sağlık politikaları terk edilmeli, sağlık giderleri genel bütçeden karşılanmalı, bütçeden sağlığa ayrılan pay artırılmalıdır. Sağlık sistemi kamusal olarak herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli hizmet sunacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Böyle bir sağlık sistemi mümkündür. Eksik olan, bu yönde müdahalede bulunacak siyasi iradedir” diye konuştu. Hekimler sözlerini şu şekilde noktaladı: “Yenidoğan davasında sorumluluğu bulunan kişilerin adil bir yargılama sonucunda hak ettikleri cezaları almaları, suçu bulunmayan kişilerin aklanması öncelikli isteğimizdir. Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu ve 65 tabip odasının onur kurullarının önünde, aralarında kamuoyunun yakından takip ettiği dosyaların da olduğu yüzlerce başvuru karara bağlanmayı bekliyor. Bunlar arasında bugün 5. duruşması yapılan yenidoğan skandalı davası ile ilgili dosya da bulunuyor. Bunların sonuçlandırılabilmesi için hızlıca iptal edilen maddenin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde ceza alması gerekenlerin cezasız kalması hem suça teşvik niteliği taşıyacak hem de kamuoyu vicdanını zedeleyecektir. TBMM Sağlık Komisyonu’nda bugünlerde görüşülmekte olan torba yasaya kanun teklifimizin eklenmesini ve bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz.”

