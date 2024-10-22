TTB ve İTO ‘Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin basın açıklaması düzenledi: ‘Sağlık Bakanlığı görevini yerine getirememiştir’

Yayınlanma: 22.10.2024 - 16:20

Güncelleme: 22.10.2024 - 16:20

İstanbul Tabip Odası’nın Cağaloğlu’ndaki binasında yapılan basın açıklamasında TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, İTO Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Ali Karakoç konuşmacı olarak yer aldı.

"SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMÜŞ DURUMDA"

Burada konuşan Azap, “TTB’nin 30 yıldır söylemeye çalıştığı, ülkemizdeki uygulanan sağlık politikasındaki hatalı ve yanlış yönlerinin bir sonucuyla karşı karşıyayız. Sağlık sistemi ne yazık ki tamamen çökmüş durumda. Bunu çok acı bir şekilde yenidoğan yoğun bakımda takip edilen bebek ölümleriyle anlamış olmak bizi yaralıyor. Bunun böyle olacağını bizler uzun yıllardır anlatmaya çalışıyorduk. Bu durum uygulanan politikaların kaçınılmaz bir sonucudur. Ancak politikaların bu şekilde olması hiçbir etik ihlali de haklı çıkarmaz.” dedi. TTB olarak sürecin takipçisi olduklarını söyleyen Azap, “Bu durumun bütün sağlık camiasında mal edilmemesi gerekir. Tüm bu polikaların zorlamasına rağmen mesleklerini büyük bir fedakarlıkla sadece hastaların yararına yapmaya çalışan sağlık çalışanları bu ülkede büyük bir çoğunluğu oluşturuyor” diye konuştu.

"HEKİMLER HAKKINDA GEREĞİ YAPILACAK"

Toplantıda söz alan Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, olayda adı geçen şüpheli hekimler hakkında İTO tarafından, TTB disiplin yönetmeliği uyarınca meslekten men cezası gerektiğini ve gereğinin yapılacağını kaydetti. Kamuya ait yenidoğan yoğun bakım yatak sayısının arttırılması ve özel hastanelerden hizmet alımına son verilmesi gerektiğini söyleyen Küçükosmanoğlu, “İddianamede açıkça görüldüğü gibi özel hastaneleri denetlemekle görevli olan Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı bu görevini yerine getirememiştir. Bunun yanında topluma güven verici bir tutum gösterememiştir. Sağlık piyasanın dinamiklerine terk edilmemeli, SGK özel hastanelerden hizmet satın almaktan vazgeçmelidir. Prim, katkı-katılım payı, fark ücreti, ilave ücret yerine genel bütçeden finanse edilen, kamu eliyle herkese eşit, ücretsiz, nitelikli bir sağlık sistemi kurmak için bu ülkenin kaynakları yeterlidir” dedi. 'Binlerce sağlık çalışanı işsiz kaldı' Küçükosmanoğlu son olarak, söz konusu hastanelerde çalışan binlerce sağlık çalışanının bir gecede işsiz kaldığının altını çizerek, bu hastanelerin kamuya devredilmesi gerektiğini ve çalışanların özlük haklarının korunması gerektiğini belirtti.