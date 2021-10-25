TTB'den gözaltına alınan doktorlar hakkında açıklama
Türk Tabipleri Birliği (TTB), trafik kazasında hayatını kaybeden Asistan Dr. Rümeysa Şen için Van'da yapılan anma etkinliğinde Tabip Odası Başkanı Hüseyin Yaviç ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Temsilcisi Sevim Çiçek'in gözaltına alınması hakkında "Bu yasakçı anlayışa karşı dayanışma ile mücadelemizi büyüteceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalıdır" dedi.
Van Hakkari Tabip Odası, öğle saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oda Başkanımız Dr. Hüseyin Yaviç ve TİHV Van Şubesi Yöneticilerinden Sevim Çiçek basın açıklaması nedeniyle gözaltına alındı" duyurusunu yaptı.
"SERBEST BIRAKILMALI"
Bunun üzerine TTB de web sitesi üzerinden yazılı bir protesto açıklaması yaptı. TTB açıklaması şöyle:
Bugün gencecik bir meslektaşımızın, Dr. Rümeysa Şen’in ağır iş yükü, insanlık dışı çalışma koşulları sonucu bir iş cinayetinde kaybı sonrası tüm ülkede gerçekleştirilen anmayı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapmak isteyen Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Hüseyin Yaviç ve TİHV Temsilcisi Sevim Çiçek, eylem ve etkinlik yasağı gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştır.
Geçen hafta da aynı gerekçelerle hastane önünde yapılmak istenen '5 dakikada sağlık olmaz' açıklamasına müdahale edilen Van’da 5 yıldır OHAL’in hüküm sürdüğü şartlar daha da gün yüzüne çıkmıştır.
Meslektaşlarımız derhal, hemen şimdi serbest bırakılmalıdır. Yasımıza dahi tahammülü olmayan bu yasakçı anlayışa karşı dayanışma ile mücadelemizi büyüteceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalıdır.
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