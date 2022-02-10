TTB'den Sağlık Bakanlığı’na tepki: 'Toplumun yaşam hakkını ihlal ediyor'

10 Şubat 2022 Perşembe, 07:58

TTB, son 10 haftanın Covid-19 yeni vaka ve ölüm sayılarının gösterildiği grafiği sosyal medya hesabından paylaşarak Sağlık Bakanlığını eleştirdi.



"SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKÇA TOPLUMUN YAŞAM HAKKINI İHLAL EDİYOR"

TTB paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sağlık Bakanlığı verilerine göre haftalık yeni vaka ve ölüm sayıları geçen aya göre %50’den fazla arttı. Sağlık Bakanı, kendi verilerini bile görmezden geliyor. Hiçbir önlem almayan, salgını kendi haline bırakan Sağlık Bakanlığı açıkça toplumun yaşam hakkını ihlal ediyor.