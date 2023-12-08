TTB’ye sahip çıktılar

Yayınlanma: 08.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.12.2023 - 04:00

Hekimler eylemde “TTB biziz”, “Hekimlik yargılanamaz, TTB susturulamaz”, “Mesleğimize ve meslek örgütümüze sahip çıkıyoruz” ve “Görevimizin başındayız” yazılı döviz taşıdı.

‘TTB HEKİMİN SESİ’

Eyleme, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Eğitim-Sen, Dev Sağlık-İş, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri ve birçok sivil toplum kuruluşu da destek verdi.

Basın açıklamasını grup adına okuyan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşen Yavru geçmişten bugüne TTB’nin iktidarların hedefinde olduğunu vurgulayarak “Hekimlerin seçme hakları gasp edilmiştir. Ve ‘kayyum’ unsuru taşıyan bu durumla hekim iradesinin önüne geçilmiştir. TTB’nin gücü de sesi de hekimlerdir, bu ülkede sağlık hizmetlerini yürüten hekim emeğidir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 135 kurumdan, TTB’ye destek açıklaması geldi.