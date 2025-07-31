TTK ve MTA'da 2 Ağustos’ta grev kararı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik Arama (MTA) Kurumu'nda çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle, 2 Ağustos Cumartesi günü greve gidileceğini açıkladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, TTK'da 31’inci Dönem, MTA’da ise 21'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin Mart ayından bu yana sürdüğü belirtildi.

Görüşmelerin Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Tüm iyi niyetli çabalarımıza ve çağrılarımıza rağmen Kamu Çerçeve Protokolü'nde mutabakat sağlanamaması nedeniyle, grev kararımızı 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 08.00 itibarıyla hayata geçireceğiz" ifadesine yer verildi.

Grev kararının TTK ve MTA'ya bağlı tüm işyerlerinde uygulanacağına dikkat çekilen açıklamada, sendikanın üyeleri için verdiği mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Açıklamada, "TTK ve MTA işçisinin hak ettiği çalışma koşullarına ve ücret seviyesine ulaşması için attığımız bu adımın, işçi sınıfı açısından olumlu sonuçlar doğurmasını temenni ediyoruz" denildi.