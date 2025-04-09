Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı piyasayı nasıl etkileyecek?

Nisan ayının ekonomik gündeminde en fazla dikkat çeken gelişmelerden biri TCMB'nin alacağı faiz kararı oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı piyasayı nasıl etkileyecek?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı piyasayı nasıl etkileyecek?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 10:32

Trump'un son zamanlarda yaptığı açıklamaların ardından küresel piyasa olumsuz yönde etkilendi. Türkiye'de yaşayan yatırımcılar da gözünü TCMB'nin Nisan ayı faiz kararına dikti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı piyasayı nasıl etkileyecek?

MERKEZE BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde yapılacak ve faiz kararı aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.

TCMB'NİN FAİZ KARARI PİYASAYI NASIL ETKİLEYECEK?

Ekonomistler, TCMB’nin alacağı faiz kararının sadece piyasaların yönü üzerinde değil, aynı zamanda hanehalkı ekonomisi ve reel sektörün önümüzdeki dönemdeki mali dengeleri üzerinde de belirleyici olacağını vurguluyor. Özellikle tüketici fiyat endeksindeki yükselişin sürmesi, Merkez Bankası’nın nasıl bir politika izleyeceği konusundaki beklentileri daha da önemli hale getiriyor.


Etiketler: #TCMB #Faiz kararı #faiz #ne zaman

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