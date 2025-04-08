ÇAYKUR işçi alımı ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları neler?
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2025 yılı ilkbahar sezonunda geçici süreli işçi alımı yapacağını kamuoyuna açıkladı. Peki, ÇAYKUR işçi alımı ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları neler?
ÇAYKUR’un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarında çalıştırılmak üzere planladığı 1500 kişilik mevsimlik işçi alımı sürecine yönelik beklenti sürüyor. Peki, ÇAYKUR işçi alımı ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları neler? İşte, ayrıntılar...
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?
ÇAYKUR’un internet sitesi https://www.caykur.gov.tr ya da İŞKUR üzerinden işçi alım ilanları duyurulmaktadır. Ancak 2025 yılına ilişkin işçi alımı ilanı henüz yayımlanmadı. Başvuru süreciyle ilgili ayrıntılar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
ALIM YAPILACAK İLLER VE KADRO SAYISI
RİZE - 1.162 Kişilik kadro
348 teknik lise mezunu,
700 beden işçisi,
34 çay eksperi,
50 engelli mevsimlik işçi,
30 eski hükümlü mevsimlik işçi.
TRABZON - 224 Kişilik Kadro
32 teknik lise mezunu,
163 beden işçisi,
13 çay eksperi,
10 engelli işçi,
6 eski hükümlü.
ARTVİN - 94 Kişilik Kadro
17 teknik lise mezunu,
56 beden işçisi,
13 çay eksperi,
6 engelli işçi,
2 eski hükümlü.
GİRESUN - 20 Kişilik Kadro
8 teknik lise mezunu,
12 beden işçisi
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun babasının evinde arama!
- İşte diplomaya iptal kararı veren ekip!
- AKP dönemi fark edilince yeni yazı yazdılar!
- Tanal'a jet polis müdahalesi: Görüntüler ortaya çıktı
- Hatay’da hasat devam ediyor: Kilosu 500 TL!
- Ümit Özdağ'a aylar sonra iddianame!
- Özel, Bahçeli'ye kendi sözlerini hatırlattı
- ‘Yani Erdoğan’ı aday göstermeyecekler’
- Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı!
- AKP 4-0 mağlup!