Yayınlanma: 08.04.2025 - 23:53

Güncelleme: 08.04.2025 - 23:53

ÇAYKUR’un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarında çalıştırılmak üzere planladığı 1500 kişilik mevsimlik işçi alımı sürecine yönelik beklenti sürüyor. Peki, ÇAYKUR işçi alımı ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları neler? İşte, ayrıntılar...

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

ÇAYKUR’un internet sitesi https://www.caykur.gov.tr ya da İŞKUR üzerinden işçi alım ilanları duyurulmaktadır. Ancak 2025 yılına ilişkin işçi alımı ilanı henüz yayımlanmadı. Başvuru süreciyle ilgili ayrıntılar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ALIM YAPILACAK İLLER VE KADRO SAYISI

RİZE - 1.162 Kişilik kadro

348 teknik lise mezunu,

700 beden işçisi,

34 çay eksperi,

50 engelli mevsimlik işçi,

30 eski hükümlü mevsimlik işçi.

TRABZON - 224 Kişilik Kadro

32 teknik lise mezunu,

163 beden işçisi,

13 çay eksperi,

10 engelli işçi,

6 eski hükümlü.

ARTVİN - 94 Kişilik Kadro

17 teknik lise mezunu,

56 beden işçisi,

13 çay eksperi,

6 engelli işçi,

2 eski hükümlü.

GİRESUN - 20 Kişilik Kadro

8 teknik lise mezunu,

12 beden işçisi