Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:19

Güncelleme: 22.04.2024 - 10:19

TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) kadrosunda, Ankara ve Kocaeli'de çalıştırılmak üzere 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli istihdam edecek. Peki, TÜBİTAK 236 personel alımı başvuruları ne zaman? TÜBİTAK başvuru şartları neler?

TÜBİTAK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 13 Mayıs'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere TÜBİTAK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR'un internet sayfalarından erişilebilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) kadrosunda, Ankara ve Kocaeli'de çalıştırılmak üzere 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli istihdam edecek.

Yapılan açıklamada; "TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere proje personeli (araştırmacı, teknik ve destek personeli) istihdam edilecektir. Son başvuru tarihi: 13.05.2024"denildi.

TÜBİTAK BAŞVURUSU ŞARTLARI

Araştırmacı

Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar ve Enformatik, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Makine Mühendisliği Makine ve İmalat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Teknik ve Destek Personeli

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.